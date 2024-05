NBA, i Celtics eliminano Miami e si qualificano per le semifinali di Conference

I Boston Celtics non sprecano il primo match point contro i Miami Heat e stravincono per 118-84. Grazie alla larga vittoria del TD Garden i C’s conquistano le Eastern Conference Semifinals in cui affronteranno la vincente tra Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. Vittoria mai in discussione per la squadra di coach Mazzulla che già nel primo quarto (41-23) indirizza la gara verso il Massachusetts e controlla fino alla sirena finale aumentando il proprio vantaggio di quarto in quarto.

Nella notte splende ancora una volta, come in gara 4, la stella di Derrick White che, insieme a Jaylen Brown (11/19 al tiro), è il miglior marcatore di serata con 25 punti tirando 8/13 dal campo di cui 5/10 dalla lunga distanza. Davanti ai microfoni nel post partita Jaylen Brown ha evidenziato l’importanza del gioco di squadra messo in mostra dai Celtics:

“Penso che dobbiamo semplicemente continuare a giocare come abbiamo sempre fatto nella nostra carriera e continuare a dimostrare la nostra crescita fidandoci dei nostri compagni di squadra. Penso che se dobbiamo vincere, vinceremo come squadra”.

Partita più in ombra invece per Jayson Tatum che prende solo 9 tiri (4/9 dal campo) ma realizza comunque una doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi e a fine partita parla della differenza tra questa e la scorsa stagione:

“Dobbiamo imparare dai nostri errori e da ciò che possiamo fare meglio. Perché stiamo cercando di ottenere un risultato diverso quest’anno”.

Per i Miami Heat, che hanno faticato tantissimo da dietro l’arco segnando solo 3 triple su 29 tentativi (10.3%), l’ultimo ad arrendersi è Bam Adebayo che registra 23 punti con 10/26 al tiro ed aggiunge 5 rimbalzi e 6 assist.

