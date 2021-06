Rudy Gobert vince il premio Defensive Player of the Year per la terza volta in carriera: un traguardo che incide il suo nome nella storia NBA vicino a quelli di Dikembe Mutombo, Ben Wallace e Dwight Howard avevano vinto il premio così tante volte. Per il numero 27 degli Utah Jazz si tratta del terzo successo negli ultimi quattro anni.

Con 84 preferenze sulle 100 disponibili per essere eletto difensore dell’anno, Rudy Gobert si piazza davanti a Ben Simmons e Draymond Green, rispettivamente secondo e terzo. Un gradino sotto al podio troviamo il difensore degli Heat Bam Adebayo, mentre Joel Embiid si posiziona al settimo posto.

C’è tanta gioia e anche incredulità nelle parole di Rudy Gobert per aver raggiunto un traguardo così importante:

“È incredibile, quando da bambino ho iniziato a giocare a basket non avrei mai creduto di diventare difensore dell’anno, figuriamoci per tre volte. […] Non riesco a trovare le parole giuste per esprimere ciò che ottieni quando fai il lavoro che ti piace e sei circondato da persone che credono in te: ogni anno cerco sempre di migliorarmi, alzando sempre di più il livello e cerco di godermi il percorso. È incredibile essere uno dei quattro giocatori ad aver vinto così tante volte il premio”

Viene dunque assegnato un altro premio NBA, mentre mancano ancora da assegnare i premi Rookie of The Year, i team All-Rookie, All Defensive e All-NBA.

Messa da parte per il premio, Rudy Gobert tornerà a concentrarsi su Gara 2, in programma tra oggi e venerdì, contro i Clippers: i Jazz vogliono portare la serie sul 2-0.

