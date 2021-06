NBA, stagione fantastica per Chris Paul: merito della dieta vegana?

Più gli anni passano, più Chris Paul sembra non sentire il peso dell’età. Il giocatore dei Phoenix Suns è uno dei protagonisti all’interno della stagione della compagine allenata da coach Monty Williams. Non solo per la sua immensa leadership in campo, ma anche per numeri di primo interesse che per un giocatore di 36 anni fanno in qualche modo senso. Chiamiamola una coincidenza, ma CP3 è un giocatore diverso da quando ha cambiato la sua dieta e ha optato per uno stile di vita vegano. Il 36enne segue una dieta completamente vegana dal 2019 e le sue prestazioni in campo sono state incredibili.

Secondo quanto riporta StatMuse, Paul – dopo aver registrato i numeri peggiori della sua carriera nella sua ultima stagione con gli Houston Rockets nel 2018-2019 – è passato a una dieta vegana e le cose sono sensibilmente cambiate come dimostra il tweet qui sotto:

Chris Paul was averaging career-lows in 2018-19. — 15.6 PPG

— 42/36/86%

— 17.0 PPG in playoffs

— 45/27/84% in playoffs Then he went vegan. — 17.0 PPG

— 49/38/92%

— 18.0 PPG in playoffs

— 50/39/90% in playoffs

— Led OKC to playoffs after Russ/PG left

— Led Suns to WCF pic.twitter.com/hYoUQC7hUf — StatMuse (@statmuse) June 14, 2021

Inoltre, il giocatore ha investito in un’azienda alimentare chiamata Beyond Meat che propone prodotti vegetariani e l’ha fatto insieme ad altre star NBA come JaVale McGee e DeAndre Jordan. Queste le parole di CP3 sulla sua nuova dieta:

“Mi sento davvero bene in questo momento. Penso che il cambiamento più grande per me siano i dolori durante e dopo la stagione. Ho iniziato a lavorare e ad allenarmi senza più problemi: sono arrivato a lunedì, martedì, mercoledì e ho pensato ‘Non mi sto allenando abbastanza duramente? Perché non sento più dolori?’. Non sto cercando di dire che questa dieta è certamente una soluzione e che deve essere seguita obbligatoriamente, ma quantomeno bisognerebbe provarla per capire se ti restituisce risultati positivi.”

