NBA, Blazers oggi a colloquio con D’Antoni, in settimana tocca a Hammon e Billups

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, nella giornata americana di lunedì i Portland Trail Blazers incontreranno Mike D’Antoni nell’ambito della loro selezione per il ruolo di head coach dopo l’addio a Terry Stotts.

Stando ai rumors di questi giorni, l’interesse tra le parti è reciproco. D’Antoni, attualmente assistente ai Brooklyn Nets accanto a Steve Nash, è nella rosa dei candidati assieme a Becky Hammon e Chauncey Billups, che andranno a colloquio con la dirigenza Blazers in settimana.

Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni is interviewing for the Portland Trail Blazers coaching job today, sources tell ESPN. Two more assistant coaches — the Clippers’ Chauncey Billups and the Spurs’ Becky Hammon — are set to interview with Portland early this week, too.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 14, 2021