Mercato NBA, Kelly Oubre Jr. accostato ad Heat e Spurs

Dopo una stagione deludente, sembra che Kelly Oubre Jr. ed i Golden State Warriors siano pronti ad un addio. Il giocatore, arrivato a San Francisco per sopperire all’assenza di Klay Thompson ed essere un titolare affidabile, ha infatti disatteso le aspettative di coach Kerr; dopo un inizio di stagione disastroso, l’ala piccola si è scontrata con lo staff circa il suo ruolo all’interno della squadra.

Dopo diversi segnali di tensione tra le parti durante la stagione, il 25enne dovrà scegliere la sua prossima casa durante questa free agency, essendo all’ultimo anno di un contratto del valore di circa 15 milioni di dollari. Le voci di mercato non sono mancate durante la regular season, e l’avvicinarsi dell’offseason non ridurrà di certo i rumors sul giocatore.

Proprio in questi giorni sembra infatti che i Miami Heat ed i San Antonio Spurs stiano esprimendo un certo interesse per Oubre, come riportato da Vincent Goodwill di Yahoo! Sports. La notizia risulta in effetti credibile: Miami e San Antonio hanno infatti dimostrato di aver bisogno di un’ala atletica in grado di segnare ed essere pericolosa dall’arco, e l’ex-Phoenix sembrerebbe il profilo adatto.

Considerando il possibile ritorno di Thompson, Golden State potrebbe quindi lasciar partire Oubre per cercare un giocatore in grado di integrarsi meglio con la filosofia di gioco di Kerr, magari attraverso una sign–and–trade (per evitare di perdere il giocatore senza ricevere nulla in cambio).

