NBA, Steve Kerr su Kelly Oubre: “Un team ci ha chiamati e ha chiesto di lui”

Al centro delle attuali voci di mercato, Kelly Oubre Jr. è dato sul punto di partenza da Golden State da diversi insider della lega. Effettivamente il mercato sull’ex giocatore di Phoenix non manca, ma Steve Kerr, coach degli Warriors, ha voluto tranquillizzare la situazione provando a calmare la acque in questo modo:

“Sì, ho parlato con il giocatore. Un team ci ha chiamato e ha chiesto di lui, ma non ha nemmeno fatto un’offerta. Ha solo chiesto di Kelly. Tutte le altre cose le ho lette su internet. Questa è l’NBA moderna.”

Mercoledì scorso Shams Charania di The Athletic, ha riferito che i New Orleans Pelicans hanno discusso di un potenziale scambio che coinvolgesse lo stesso Oubre, arrivando ad un nulla di fatto. Kerr ha quindi terminato il commento sulla situazione in questo modo:

“Giocare a basket è la parte facile di ogni giocatore. Impacchettare la tua famiglia e partire, soffrendo, subendo fischi o leggendo il tuo nome accostato ad altre squadre, quelle sono le cose non facili. Gli abbiamo mandato un sms questo pomeriggio, e poi gli ho detto poco fa quanto sono orgoglioso di lui, perché non è facile giocare sopportando tutto questo. Poi è entrato e ha giocato una delle sue migliori partite.”

Nonostante ciò Oubre non ha intenzione di farsi distrarre dalle voci di mercato e, in un’intervista a Anthony Slater, ha dichiarato di pensare solo a far bene con la compagine californiana:

“Sono un giocatore dei Warriors, al resto non penso. Il mio obiettivo è quello di vincere quante più partite possibile”

