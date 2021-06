Mercato NBA: New York Knicks interessati a John Wall?

Negli anni passati il nome di John Wall era stato accostato ai New York Knicks in più di un’occasione. Quest’estate però potrebbe essere finalmente quella giusta per l’approdo dell’ex Washington Wizards nella Grande Mela. A riportare questa idea è Evan Massey dell’NBA Analysis Network imbeccato da un ex dirigente NBA, il quale sostiene che una trade tra Knicks e Houston Rockets sia tutt’altro che impossibile.

Wall infatti non sembra per niente adatto al piano di ricostruzione messo in atto l’estate scorsa in Texas, mentre potrebbe essere molto più funzionale in un contesto in crescita come quello dei Knicks.

In questa stagione, il prodotto da Duke, ha fatto registrare 20.6 punti, 6.9 assist e 3.2 rimbalzi di media a partita.

