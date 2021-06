NBA, Coby White è stato operato alla spalla sinistra

Nonostante siano ormai poche le squadre ancora impegnate, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. E’ questo il caso di Coby White, che si è infortunato alla spalla sinistra durante lo scorso weekend, mentre faceva delle “attività legate al basket”. Il giocatore dei Chicago Bulls si è per questo operato alla spalla infortunata, e sarà rivalutato tra quattro mesi. La notizia è stata riportata da Tim Bontemps di ESPN.

The Bulls say Coby White had surgery on his left shoulder for an injury he sustained while doing “basketball related activities” over the weekend. He will be re-evaluated in four months — meaning right before the start of the regular season, and after training camp has begun.