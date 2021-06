NBA, Paul George commenta la sconfitta dei Clippers in Gara 2

Dopo la sconfitta in Gara 2 contro gli Utah Jazz, i Los Angeles Clippers dovranno tentare di ribaltare un altro 0-2 (dopo la rimonta contro Dallas) per approdare alle Conference Finals. Anche se la squadra di Ty Lue ha mostrato di poter competere, Donovan Mitchell è stato finora inarrestabile, con 41 punti di media nelle prime due partite; Kawhi Leonard e Paul George dovranno quindi trovare una soluzione a livello difensivo per limitare la stella della squadra di Salt Lake City.

Proprio Paul George ha cercato di spiegare l’atteggiamento difensivo che i Clippers cercheranno di usare in Gara 3 durante il postpartita. Queste le parole di PG13:

“[Dobbiamo] continuare a mostrare fisicità ed essere aggressivi in difesa. Penso che l’abbiamo fatto vedere nella seconda metà di partita, ma dobbiamo cominciare anche il terzo incontro cercando di rendere le cose difficili [a Utah].”

La guardia ha poi parlato del contributo di Reggie Jackson, autore di 29 punti nella sconfitta:

“Reggie è uno scorer, non mi sorprende vederlo segnare. Semplicemente, è in grado di fare punti. L’ho visto all’opera più volte ed è la sua specialità, non possiamo aspettarci molto di più dalle nostre guardie. È in grado di creare occasioni e segnare tiri difficili ed è molto importante per noi, specialmente nei momenti in cui non riusciamo a ottenere punti.”

George ha poi concluso l’intervista sottolineando i meriti dei Jazz, senza però tralasciare le lacune mostrate dalla propria squadra nei primi due match:

“Dobbiamo riconoscere i loro meriti, sono un avversario difficile. Non sono arrivati primi nella Western Conference per caso. Sono un ottimo team ma dobbiamo affrontare le prossime partite come con Dallas; pensiamo che ci siano ancora dei possessi in cui possiamo fare meglio e che ci hanno penalizzato, ovviamente per colpa nostra. Indipendentemente da quanto siano bravi, ci sono stati momenti in questa serie in cui ci siamo fatti male da soli. La strada è in salita, ma siamo convinti di poter sistemare le cose, tornare a casa e pareggiare la serie una partita alla volta.”

