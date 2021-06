NBA, Novak Djokovic si complimenta con Jokic per il titolo di MVP

Dopo una stagione con numeri da capogiro (26.4 punti, 10.8 rimbalzi e 8.3 assist di media), Nikola Jokic è stato incoronato MVP di questa stagione. Il centro dei Nuggets è infatti arrivato al punto di maturazione cestistica dopo diverse annate di crescita e sta trascinando i suoi anche nei Playoff, nonostante l’assenza del compagno di scorribande Jamal Murray.

Oltre a ricevere i complimenti di fan ed addetti ai lavori, il serbo ha ottenuto le congratulazioni anche da parte di un connazionale illustre. Novak Djokovic, campione del tennis e n.1 del ranking ATP, ha infatti condiviso un video di supporto rivolto proprio a Jokic, incoraggiandolo anche in vista del prossimo scontro con i Phoenix Suns.

Joker is MVP 😤 Congratulations Nikola, volim te brate. All the best in playoffs @nuggets @NBA pic.twitter.com/aWEs9gG21h

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 10, 2021