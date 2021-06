NBA, ecco i possibili candidati al ruolo di head coach dei Boston Celtics

Dopo aver sostituito Danny Ainge come President of Basketball Operations, Brad Stevens ha incominciato a cercare il suo sostituto come prossimo allenatore dei Boston Celtics. Stevens avrebbe già individuato alcuni possibili candidati.

Fra questi ci sono Chauncey Billups, Darvin Ham, Charles Lee, Jamahl Mosley ed Ime Udoka. Billups ha giocato 17 stagioni nella NBA, fra cui una proprio a Boston. A novembre è stato assunto come vice allenatore da parte dei Los Angeles Clippers.

Ham e Lee sono attualmente assistenti allenatori di Mike Budenholzer ai Milwaukee Bucks. Mosley è il vice allenatore dei Dallas Mavericks sin dal 2014, mentre Udoka è attualmente assistente allenatore di Steve Nash in quel di Brooklyn.

Altri candidati che Stevens avrebbe preso in considerazione sarebbero Kara Lawson, Becky Hammon, Sam Cassell e Lloyd Pierce.

Leggi anche:

Charles Barkley: “Il titolo NBA? Non voglio lo vincano i Brooklyn Nets”

Programmazione NBA su Sky: le partite dall’11 al 13 giugno

Mercato NBA: New York Knicks interessati a John Wall?