Charles Barkley: “Il titolo NBA? Non voglio lo vincano i Brooklyn Nets”

La NBA non è più quella di una vola, e questo è un concetto ormai assodato. Nell’arco di due stagioni, ad esempio, i Brooklyn Nets sono riusciti a concentrare l’immenso talento di Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden creando allo stesso tempo una delle più grandi squadre nella storia della NBA. Inevitabilmente, la formazione di superteam sta attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. L’ultimo a spendersi sotto questo punto di vista è stato Charles Barkley. Il famoso commentatore televisivo – ed ex leggenda della lega – si è apertamente schierato contro la costituzione di squadre di questo tipo:

“Non sono un tifoso dei superteam. Se vincono il titolo, complimenti a loro. Ma voglio essere chiaro: non voglio che vincano loro, non voglio che vincano i superteam. Sono della vecchia scuola: penso che non facciano bene al gioco. Anche se non abbiamo vinto un titolo, quando ero ai Sixers valeva la pena guardarci. Lo stesso valeva per i Knicks. Valeva la pena vedere anche i Pacers con Reggie Miller, oppure Atlanta con Dominique Wilkins… Penso che i superteam non facciano bene alla lega, ma i giovani d’oggi si piegano sotto la pressione di altri giocatori e pensano di dover vincere un titolo perché la loro carriera valga qualcosa.”