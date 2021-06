NBA, Utah Jazz senza Mike Conley anche in Gara 2

Ancora problemi nel reparto guardie degli Utah Jazz. Il playmaker titolare Mike Conley non scenderà in campo in Gara 2 contro i Los Angeles Clippers, in programma questa notte alle 4:00 ora italiana. Conley, che aveva già saltato Gara 1, poi vinta da Utah, è alle prese con un problema al bicipite femorale della gamba destra. La notizia è stata riportata Marc Stein del New York Times.

Utah’s Mike Conley (hamstring) is out for Game 2 against the Clippers, Jazz say. — Marc Stein (@TheSteinLine) June 10, 2021

Mike Conley si era infortunato durante il primo turno di questi Playoff NBA. Più precisamente, nella decisiva Gara 5 contro i Memphis Grizzlies, che poi Utah ha vinto aggiudicandosi il passaggio del turno. In quell’occasione, Conley aveva abbandonato il campo nel primo tempo, senza poi far più ritorno. Nonostante il problema, ha comunque chiuso il primo turno con 17.4 punti e 8.6 assist di media a partita.

Prima di Gara 1, andata in scena martedì notte, Mike Conley aveva preso parte agli allenamenti, seppure in modo parziale. Il coach degli Utah Jazz, Quin Snyder, aveva anche espresso un cauto ottimismo sul recupero del giocatore:

“Fortunatamente, lo riavremo indietro il più presto possibile, anche se questo tipo di cose è difficile da prevedere.”

