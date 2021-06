Programmazione NBA su Sky: le partite dall’11 al 13 giugno

Nel campionato professionistico USA proseguono i Playoff e tra l’11 e il 13 giugno, saranno 3 gli incontri da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, tutti validi per le semifinali di Conference. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Programmazione NBA su Sky dall’11 al 13 giugno

Notte venerdì 11-sabato 12 giugno

ore 1.30, Eastern Conference – Gara 3: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers su Sky Sport NBA con commento live originale. D ifferita sabato ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 20.45 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Davide Pessina.

Notte sabato 12-domenica 13 giugno

ore 2.30, Western Conference – Gara 3: Los Angeles Clippers-Utah Jazz su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita domenica ore 11, ore 14 e ore 17.30 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna.

Domenica 13 giugno

ore 21, Eastern Conference – Gara 4: Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets su Sky Sport NBA con commento live Tranquillo e Davide Pessina. Differita lunedì 14 giugno ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 20.30 Sky Sport NBA.

