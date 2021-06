NBA, Tyronn Lue: “Cousins potrebbe essere la sorpresa della serie”

Durante la serie vinta per 4-3 contro i Dallas Mavericks, il centro dei Los Angeles Clippers DeMarcus Cousins non è stato impiegato nemmeno un secondo. Tuttavia, ha esordito in questi playoff nella sconfitta di Gara 1 delle semifinali della Western Conference contro gli Utah Jazz.

L’ex giocatore dei Kings è rimasto in campo per soli quattro minuti. Nonostante ciò, il suo apporto alla causa è stato più che discreto: sei punti realizzati conditi con tre rimbalzi. A questo proposito, l’allenatore dei Clippers Tyronn Lue ha espresso le proprie considerazioni riguardanti l’impatto positivo di Cousins:

“Era molto entusiasta di scendere in campo. Ogni volta che gli è stata data l’opportunità di giocare partite importanti in questa stagione ha sempre mostrato grande impegno e duttilità. Mi è piaciuto il modo con cui si è approcciato alla partita. Ha portato tenacia, grinta ed aggressività di cui la squadra aveva bisogno.”

Non solo Cousins ha fatto il suo esordio nei playoff contro i Jazz, ma anche Patrick Beverley. Tornato da un lungo infortunio, il giocatore è rimasto in campo per sei minuti, portando il suo solito contributo difensivo. Lue si è così espresso riguardo la possibilità di aumentare il minutaggio di Cousins e Beverley in questa serie:

“Sicuramente li farò giocare. È fondamentale poter contare su forze fresche dopo l’estenuante battaglia contro i Mavs. Chi è uscito dalla panchina ha giocato molto bene. Mi è piaciuto molto quello che ho visto da Pat e DeMarcus.”

Appuntamento con Gara 2 questa notte.

