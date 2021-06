La storica serie di Kawhi Leonard: solo Stephen Curry meglio di lui

Come sappiamo, i Clippers ieri sera hanno sconfitto i Dallas Mavericks in Gara 7 accendendo al secondo turno di questi Playoff NBA. Un risultato straordinario, guardando anche allo 0-2 iniziale nella serie che aveva messo in seria discussione la forza dei Clippers di Tyronn Lue. Alla fine, i californiani sono stati trascinati da un fantastico Kawhi Leonard, il quale ha dimostrato di fare sempre la differenza nei momenti che contano.

Leonard ha registrato una media di 32.1 punti a partita nella serie ed è stato straordinariamente efficiente. Il suo Effective Field Goal Percentage (eFG%) è il secondo più alto mai registrato negli ultimi 55 anni per un giocatore che ha terminato una serie di Playoff con una media di almeno 30.0 punti a partita. L’unico giocatore con eFG% superiore? Stephen Curry.

So that was a pretty special series from Kawhi Leonard – 2nd highest eFG% for a player averaging 30+ ppg in a playoff series in the last 55 years. pic.twitter.com/k6thVpJSO7 — John Schuhmann (@johnschuhmann) June 7, 2021

Ironia della sorte, Curry ha compiuto l’impresa proprio contro Leonard – ed i suoi San Antonio Spurs – nel 2017, ossia la serie in cui Kawhi dovette dare forfait in Gara 1 a causa del noto fallo subìto da Zaza Pachulia che scatenò polemiche tra addetti ai lavori. Curry, in quell’occasione, registrò una media di 31.5 punti in 34.3 minuti ad allacciata di scarpa per una serie durata 4 partite: 56.4% dal campo e il 46.7% da 3 punti. Ciò equivale ad una percentuale eFG del 69.9.

Numeri decisamente irreali che fanno capire la grandezza anche di quanto fatto da Kawhi Leonard contro Dallas. Ora, l’ostacolo per i Clippers si chiama Utah. Sognando un viaggio Playoff che possa terminare alle NBA Finals. Con un Kawhi così, è lecito crederci.

Leggi Anche

NBA, Kawhi e Paul George si complimentano con Doncic

NBA, Clippers: coach Lue commenta il successo in Gara 7 contro i Mavericks

NBA: Clippers avanti, Batum indica turning point della serie contro i Mavs