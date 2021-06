NBA, Clippers: coach Lue commenta il successo in Gara 7 contro i Mavericks

Una Gara 7 in casa, nella serie che in quanto a fattore campo ha detto tutto e il contrario di tutto, ha lasciato buoni segnali a coach Tyronn Lue. Ecco un estratto della conferenza stampa dell’allenatore dei Clippers:

“I nostri ragazzi sono rimasti concentrati tutto il tempo ed è stato assolutamente uno sforzo di squadra. 30 assist e 126 punti in una Gara 7, sette triple di Marcus [Morris], il primo tempo di Terence Mann, le tre triple di Luke [Kennard], l’inizio partita di Nico [Batum]. In più 19 assist in combinato per PG e Kawhi, canestri fondamentali da tre punti da parte di Reggie [Jackson]. Volevamo questo momento, grande test e grande vittoria, un attestato alla nostra tenacia e alla stagione che abbiamo fatto fin qui. Il fatto di aver ribaltato la serie con un 4-1 dopo lo 0-2 delle prime partite casalinghe […] dice molto della nostra squadra.”