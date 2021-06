NBA, Kawhi e Paul George si complimentano con Doncic

Luka Doncic ha fatto la storia nella serie Playoff contro i Clippers, ma l’esito è stato lo stesso dello scorso anno. Nonostante i 46 punti e 14 assist messi a referto, lo sloveno ha lasciato lo Staples Center da sconfitto, raccogliendo la seconda eliminazione consecutiva al primo turno dei Playoff NBA. Le sue prestazioni sono tuttavia ancora negli occhi di tutti, tifosi, addetti ai lavori e anche avversari. Nelle consuete interviste post-partita Kawhi Leonard (28 punti, 10 rimbalzi e nove assist) ne ha lodato la performance:

“Ha fatto tutto quello che poteva. Ha tirato in modo molto efficiente, sicuramente dall’arco dei tre punti, dal palleggio, ha fatto di tutto per la sua squadra. È un grandissimo giocatore, e lo potremo vedere sul parquet per molti anni in futuro. Sta giocando al proprio ritmo, e fa sembrare semplice quello che fa”

In questa serie Playoff Doncic ha viaggiato a una media di 31 punti, 9.8 rimbalzi e 8.7 assist a partita. Dei numeri davvero unici, soprattutto se realizzati da un ragazzo di appena 22 anni. Dopo Kawhi, anche Paul George (in doppia doppia con 22 punti e 10 assist in Gara 7) ha elogiato lo sloveno:

“Anche l’ultimo anno era la stella in campo. L’anno scorso ai Playoff aveva giocato a un livello altissimo, e, ad essere onesti, sapevamo che poteva ancora migliorare. Sapevamo che c’era ancora dello spazio per migliorare, ma [le prestazioni di quest’anno di Luka] sono state davvero fantastiche. Gioca con moltissima confidenza, e il suo gioco è molto più sviluppato della sua età. Può davvero leggere e battere quasi ogni tipo di difesa. Ci siamo concentrati molto su di lui, ma è riuscito a tenere a galla la sua squadra e a improvvisare. Ha un grande, enorme futuro davanti”

