NBA: Clippers avanti, Batum indica turning point della serie contro i Mavs

Nic Batum, un fattore nella serie tra Clippers e Mavs, si gode il successo in Gara 7. I Clippers hanno completato una rimonta dallo 0-2 casalingo dei primi due episodi della serie – quinta squadra nella storia NBA a riuscirci.

Il punto di svolta è chiaro nella mente di Batum:

“In Gara 3, sotto 30-11 siamo stati a un passo dal subire un cappotto, non fosse stato per due giocatori in particolare. Ci siamo detti che non poteva finire così e siamo tornati in corsa con il successo in quella partita. Dopo Gara 3 ci siamo detti che gli avversari non ci avrebbero battuto per due volte ancora. Ce l’abbiamo fatta.