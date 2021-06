NBA, Trae Young commenta la sciagurata gestione finale contro i 76ers

Dopo un dominio durato sostanzialmente fino agli ultimi giri di orologio di Gara 1, gli Atlanta Hawks nella serata di ieri hanno rischiato la frittata contro Philadelphia passando da un +17 con 4’42” rimanenti, fino ad uno sciagurato +2 a 10 secondi dalla fine. Qualcosa che i giocatori di Atlanta non hanno particolarmente apprezzato, soffrendo palesemente la forte pressione da parte dei 76ers negli ultimi possessi. Fortunatamente per loro, gli Hawks sono poi riusciti a portare a casa la vittoria, imparando una lezione che – si spera – sarà utile in vista dei prossimi appuntamenti.

Queste le parole di Trae Young riguardo gli ultimi possessi:

“Mi assumo tanta responsabilità per quanto visto nel finale con tutte quelle palle perse. Nella gestione del gioco posso e devo fare meglio. La cosa migliore che è successa oggi è che abbiamo vinto, ma abbiamo decisamente diverse cose in cui possiamo migliorare. Detto questo, non sono arrabbiato per quanto successo.”

Anche coach McMillan ha chiarito che oggi riguarderà le situazioni finali insieme alla sua squadra in una sessione video che sarà di vitale importanza per capire come gestire il vantaggio in una partita Playoff:

“Domani (oggi, ndr) guarderemo sicuramente tutti i video relativi a questo finale. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel primo tempo, specialmente nel primo quarto in cui abbiamo fatto girare bene la palla. Poi, abbiamo perso la calma nel secondo tempo. Sapevamo che sarebbero stati aggressivi e non siamo stati bravi a gestire la loro pressione. Sappiamo di aver chiuso la partita con tanta difficoltà, ma devo anche guardare il lato positivo di quanto fatto, ossia il nostro inizio.”

