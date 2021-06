NBA, Rob Pelinka parla dell’offseason Lakers e fissa gli obiettivi di mercato

Dopo l’eliminazione contro i Suns in sei gare, per i Lakers è arrivato il momento di prendere delle decisioni. Nonostante alcuni fattori “attenuanti” da considerare (tra cui l’infortunio di Davis), infatti, il roster costruito da Rob Pelinka ha deluso le aspettative, fallendo miseramente la missione di ripetere la vittoria finale dell’anno scorso.

Il GM della squadra ha discusso dei piani futuri del team nella conferenza finale della stagione. Queste le parole di Pelinka, riportate da Dave McMenamin di ESPN:

“Penso che non aver raggiunto l’obiettivo prefissato debba motivarci. Deve alimentare la nostra passione, e penso che in un certo senso non aver rispettato le aspettative sarà la nostra motivazione per tornare ed iniziare il training camp con un roster pronto. Sono convinto che saremmo stati un team competitivo senza alcuni degli imprevisti e delle sfide che abbiamo dovuto affrontare quest’anno. Quindi l’obiettivo è mantenere il nucleo della squadra.”

“Jeanie Buss ed il resto della proprietà hanno permesso al front office di costruire un roster per vincere dei campionati. Penso che l’anno prossimo dovremo presentarci con un roster pronto a competere e fare cose speciali per i nostri fan. È la priorità e c’è un accordo tra Jeanie, il front office e gli allenatori. Sarà sempre questo l’obiettivo.”