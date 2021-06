NBA, Anthony Davis su Gara 6 e eliminazione Lakers: “Non rimpiango nulla”

Anthony Davis è uscito dallo Staples Center senza alcun rimpianto dopo aver tentato di giocare in Gara 6 nonostante lo stiramento all’inguine sinistro. La verità è che fin dal primo momento in cui ha fatto il suo ingresso sul parquet, era chiaro che AD non avrebbe retto a lungo. Di fatto, il giocatore è riuscito a rimanere in campo per cinque minuti prima dell’ennesima ricaduta e abbandonare definitivamente il match (e la serie).

Nel post-partita, il lungo ha commentato in questa maniera quanto accaduto in Gara 6 contro i Phoenix Suns:

“Non potevo muovermi alla mia destra. Ecco perché ho reagito in quel modo quando Devin Booker ha attaccato il canestro andando proprio in quella direzione. L’inguine mi fa male. Non c’era niente che potessi fare, ma volevo solo essere in campo per la mia squadra.”

Secondo quanto riporta ESPN, Davis avrebbe scelto di giocare anche contro il parere di alcuni dei suoi compagni di squadra:

“Il fatto che io volessi andare in campo non aveva niente a che fare con la voglia di farmi vedere come un duro. Sentivo di doverlo alla mia squadra, tutto qui. Sapevo che l’unico modo per essere abbastanza sano per giocare era riposarmi un po’, ma il tempo non è stato chiaramente dalla mia parte. Quindi, ho provato comunque a fare un tentativo. Detto questo, non mi pento di nulla. Tornerò in forma. La nostra squadra starà di nuovo bene. Se tutti siamo in salute, abbiamo sempre ottime chance di vittoria.”

Anche LeBron James non vede l’ora che arrivi la prossima stagione. Il nativo di Akron ha confessato che era all’85% della sua condizione a causa dei suoi noti problemi alla caviglia destra, per cui non è stato in grado di penetrare e attaccare regolarmente l’area avversaria com’è sempre stato abituato a fare. Queste le parole del Re:

“Le mie condizioni fisiche? Non sono preoccupato di nulla. Ho solo bisogno di riposo. Ho dato tutto quello che avevo.”

