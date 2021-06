Mercato NBA, Zach Kleiman estende il proprio contratto con i Grizzlies

Nella giornata di oggi i Memphis Grizzlies hanno ufficializzato che Zach Kleiman, Vice President of Basketball Operations e General Manager della franchigia, ha esteso il proprio contratto, firmando un accordo pluriennale. Tuttavia, i dettagli numerici della trattativa non sono stati ancora resi noti dalle parti implicate.

JUST ANNOUNCED: The franchise has entered into a long-term extension with Executive Vice President of Basketball Operations and General Manager Zach Kleiman.

