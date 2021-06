NBA, Kevin Durant: “Contro Antetokounmpo dobbiamo giocare duro”

La prima serie che inaugurerà il secondo turno dei Playoff NBA sarà quella fra Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Le due compagini sono tra le favorite per vincere il titolo e si daranno battaglia per poter accedere alle Eastern Conference Finals. In questa serie vedremo anche sfidarsi alcuni dei migliori talenti della NBA. Da una parte i Big Three dei Nets, capitanati da Kevin Durant, dall’altra Giannis Antetokounmpo e compagni, che vogliono redimersi dopo le cocenti delusioni degli scorsi anni.

Proprio Kevin Durant, ai microfoni di New York Post, ha affermato quale sarà la tattica principale dei Brooklyn Nets per poter uscire vincitori questa notte e per poter vincere la serie. Queste le sue parole:

“È magnifico poter giocare contro il migliore già in questa momento dei Playoff. Quando sei là in campo con il miglior giocatore, due volte MVP e difensore dell’anno, la sfida è ancora più bella. Contro Antetokounmpo dobbiamo giocare duro. Dobbiamo stargli addosso, lui giocherà così, noi dobbiamo rispondere con la stessa forza.”

Anche Blake Griffin ha speso due parole su questo argomento:

“È sempre così contro qualsiasi grande giocatore. Non sarà una sola persona a fermarlo. C’è una ragione se è stato per ben due volte MVP della lega. Certamente abbiamo già pensato a qualcosa, ma sarà uno sforzo della squadra, non sarà solamente lo sforzo di un singolo.”

