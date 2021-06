Playoff NBA: Booker spodesta LeBron, harakiri Blazers e Denver vola in semifinale

(#3) Denver Nuggets 126 – 115 Portland Trail Blazers (#6) [Serie sul 4-2, Denver alle semifinali]

Come da tre stagioni a questa parte, i ragazzi di coach Malone superano l’esame primo turno aggiudicandosi il match point del Moda Center e approdando così alle semifinali di Conference.

Nulla da fare, dunque, per i padroni di casa, che pure avevano dimostrato di poter dire la loro nel corso della serie e della stessa Gara-6 di stanotte, che nel primo tempo aveva visto Dame e compagni condurre, seppur con un margine piuttosto risicato, sugli avversari.

All’intervallo lungo, infatti, il tabellone recita 61-68: Denver accorcia le distanze riportandosi a sole tre lunghezze da Portland grazie al buzzer beater firmato Monte Morris allo scadere del terzo periodo (98-101), ma è nel quarto periodo che va in scena lo psicodramma dei Blazers, con i padroni di casa che realizzano la miseria di 14 punti lasciando campo libero alle iniziative degli ospiti, che avanzano così alle prossime semifinali contro… Phoenix (spoiler).

Grande protagonista dell’incontro di stanotte, come al solito, è Nikola Jokic, autore di 36 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, coadiuvato per l’occasione dai 26 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di Michael Porter Jr. Doppia doppia da 28 punti e 13 assist per Damian Lillard, che non basta però a scongiurare l’eliminazione dei suoi.

(#2) Phoenix Suns 113 – 100 Los Angeles Lakers (#7) [Serie sul 4-2, Phoenix alle semifinali]

Con Anthony Davis costretto a lasciare il parquet dopo appena 5 minuti dalla palla a due per un problema all’inguine e un clamoroso Devin Booker da 47 punti, per i Lakers c’è stato ben poco da fare in questa Gara-6 dello Staples Center di Los Angeles, dove nella notte i campioni NBA in carica abdicano in favore degli enfants terribles di coach Williams, che tornano a casa con lo scalpo più prestigioso di questo primo turno in attesa di vedersela con Jokic e compagni in semifinale.

La Caporetto dei Lakers va in scena già nel primo quarto, quando oltre al forfait di AD la squadra di Frank Vogel deve vedersela con un attacco a dir poco sterile e, soprattutto, con uno scatenato Booker, che realizza i suoi primi 22 punti della notte trascinando i suoi su un emblematico 36-14.

Con il passare dei minuti i Lakers tentano di risollevarsi affidandosi ai 29 punti, 9 rimbalzi e 7 assist di LeBron, reduce da un invidiabile filotto di 14 successi in carriera al primo turno, ma stavolta i risultati tardano ad arrivare: a fine terzo quarto i losangelini si riportano sul -13 recuperando qualche punticino alla concorrenza, ma gli ultimi istanti di gara non fanno altro che confermare il precedente parziale, sancendo una volta per tutte il sofferto passaggio di consegne tra Lakers e Suns.

8 punti e 12 assist per Chris Paul che per stavolta bastano e avanzano, mentre dall’altra parte segnaliamo i 20 punti segnati da Dennis Schroder nelle vesti di secondo violino Lakers, appena uno in più di Caldwell-Pope.