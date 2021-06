Piove sul bagnato in casa Lakers che, dopo essere stati eliminati da Phoenix questa notte, perdono per infortunio Anthony Davis: la partita del numero 3 gialloviola dura meno di sei minuti, quando poi non è costretto ad abbandonare il campo per un problema all’inguine.

AD heads back to the locker room after going down. pic.twitter.com/ExlDNMHgcv — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) June 4, 2021

Un infortunio quello di Anthony Davis accentuatosi dopo che, nel tentativo di bloccare Devin Booker, ha fatto uno scatto: non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma si teme uno strappo all’inguine. Tuttavia, come dichiarato dai Lakers successivamente, questo infortunio non ha aggravato quello pre-esistente all’inguine.

Una brutta notizia che si aggiunge a quella della bruciante eliminazione dei campioni NBA in carica. Davis verrà valutato nelle prossime ore, con Frank Vogel che spera che non sia nulla di grave:

“Dispiace per Anthony perché questa è stata una stagione davvero travagliata per lui. Tuttavia è stato un vero guerriero, ha cercato di aiutare la squadra anche se non stava nelle migliori condizioni: non riusciva a correre e saltare bene, così è uscito. Speriamo che non sia nulla di grave”

Frank Vogel praises @AntDavis23 for trying to battle through his injury and reflects on the 2020-21 season. pic.twitter.com/3doicL6BMy — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) June 4, 2021

Prima di Gara 6 Anthony Davis aveva detto di esserci per la partita decisiva, nonostante le sue condizioni non fossero ottimali: un tentativo che, alla fine, si è rivelato controproducente. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille nella regular season, anche durante i Playoff AD è stato vittima di problemi fisici.

L’unica fortuna di Davis, se così si può chiamare, è che ora potrà recuperare con più calma visto che la stagione dei Lakers è finita questa notte.

