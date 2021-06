NBA, Joel Embiid in dubbio per Gara 1 contro Atlanta

La serie tra Philadelphia 76ers ed Atlanta Hawks si avvicina, ma le condizioni di Joel Embiid rimangono ancora un mistero. Il centro ha infatti riportato un infortunio al menisco durante la serie contro i Washington Wizards ed il suo status è per ora day-to-day (da valutare di giorno in giorno).

Lo stesso Doc Rivers si è detto incerto sulla disponibilità della sua superstar per la gara inaugurale della serie, che si terrà domenica alle 19 (ora italiana). Queste le parole dell’allenatore dei Sixers, riportate da ESPN:

“Deve svolgere la terapia. Quando abbiamo svolto gli allenamenti al tiro sembrava in forma. È troppo presto per poter confermare le sue condizioni. Non voglio dire che ci sarà o no. Semplicemente, lo scopriremo nelle prossime ore.”

Embiid (che non ha partecipato al resto degli allenamenti della squadra svolti venerdì, ndr) ha avuto probabilmente l’anno migliore della sua giovane carriera, con una media di 28.5 punti e 10.6 rimbalzi. L’All-Star di Philadelphia ha guidato i suoi al miglior record ad Est, dimostrando di essere una forza inarrestabile su entrambi i lati del parquet; non a caso, il camerunense è uno dei finalisti per il premio di MVP della stagione.

Se i Sixers vogliono continuare la loro cavalcata Playoff è necessario che Embiid sia disponibile. Se Atlanta potrebbe non essere un problema, sfidare Brooklyn o Milwaukee in un’ipotetica finale di Conference senza il miglior giocatore della squadra sarebbe evidentemente poco vantaggioso.

