NBA, Trae Young si inchina davanti al pubblico del Madison Square Garden

Gli Atlanta Hawks nella notte hanno ufficialmente chiuso la serie contro i Knicks con il punteggio di 4-1. La compagine della Georgia ha vinto ancora una volta al Madison Square Garden grazie ad uno splendido Trae Young. Il playmaker – punzecchiato dai tifosi di casa tra insulti e cori – è stato protagonista di un gesto curioso: a 30 secondi dal termine Young ha realizzato una tripla da 9 metri per poi inchinarsi di fronte ai tifosi.

Un’azione che è stata spiegata in questa maniera dallo stesso autore nel post-partita:

“So dove siamo. So che ci sono molti spettacoli in quesa città. E so cosa fanno quando lo spettacolo è finito.”

Anche John Collins ha voluto commentare il gesto del compagno di squadra:

“Trae adora queste cose. Gli piace usare l’energia negativa sprigionata dalla folla, è come carburante per lui. Per tutti i tifosi che vogliono continuare a infastidire questo ragazzo, per favore, andate pure avanti. Non gli darà fastidio.”

Per la prima volta dal 2016, Atlanta è tornata nelle semifinali della Eastern Conference, per la felicità dello stesso Trae:

“Come ho detto all’inizio della stagione, ho la sensazione di aver lavorato tutta la vita per questo momento, per fare i Playoff, per giocare le partite più importanti. Ho lavorato un sacco. E molti ragazzi qui hanno fatto lo stesso. È bello vincere questa serie. Ora ci concentreremo sul secondo round.”

Nel secondo turno Playoff per Atlanta ci sarà la difficile sfida con Philadelphia, la quale sta cercando di recuperare Joel Embiid. Difficile, ma non impossibile con un Trae di questo tipo.

TRAE YOUNG TAKES A BOW IN MSG AFTER ELIMINATING KNICKS. 🍿👀 pic.twitter.com/L6i5A0S65H — House of Highlights (@HoHighlights) June 3, 2021

