La NBA piange la scomparsa di Rick Bonnell, storico beat writer degli Hornets

Rick Bonnell, storico beat writer al seguito degli Charlotte Hornets per il quotidiano Charlotte Observer, è stato trovato esanime nella sua abitazione nella giornata di mercoledì. Aveva 63 anni. A dare l’annuncio della morte è stata proprio la redazione del giornale, per il quale firmava articoli a tema NBA sin dal 1988-89, stagione d’esordio nella lega per la franchigia.

Di seguito il comunicato di cordoglio della NBA:

La famiglia NBA è profondamente rattristata dall’improvvisa scomparsa di Rick Bonnell, un gran reporter che ha cominciato a seguire gli Charlotte Hornets fin dalla loro stagione inaugurale più di trent’anni fa. Era un giornalista eccezionale, che portava un entusiasmo incredibile alla sua professione, stimato esperto di storia degli Hornets e della NBA tutta. Già presidente della Professional Basketball Writers Association, Rick era tra gli storyteller più apprezzati nell’ambiente. Porgiamo le nostre sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi.

The NBA family is deeply saddened by the sudden passing of Rick Bonnell, a devoted NBA reporter who began covering the Charlotte Hornets in their inaugural season more than 30 years ago.

Complete statement: pic.twitter.com/uU1Z5r7zKV

