NBA, Doncic leggendario in Gara 5: tutti i numeri della notte storica

Gara 5 tra Mavericks e Clippers ha mantenuto le premesse: pivotal game doveva essere, pivotal game è stato. La partita è girata, manco a dirlo, sotto i colpi di un travolgente Luka Doncic. In una sera il talento sloveno ha messo in fila una serie di numeri strabilianti. Li abbiamo raccolti di seguito.

in what might be one of the more absurd statistical individual playoff performances in a while, Luka Doncic just scored or assisted 31 of Dallas' 37 total field goals made in a 105-100 win.

here they are, in order from start-to-finish: pic.twitter.com/7Y9kmhi2fM

— Rob Perez (@WorldWideWob) June 3, 2021