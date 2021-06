NBA, Anthony Davis sulle sue condizioni: “Cercherò di esserci per Gara 6”

Assente durante Gara 5 in cui i Lakers hanno perso nettamente in quel di Phoenix, Anthony Davis è ufficialmente in dubbio anche per Gara 6 che si svolgerà nella notte tra giovedì e venerdì. Una decisione riguardo il suo rientro verrà presa a poche ore dall’inizio del match, in consultazione con lo staff medico che avrà l’ultima parola sull’infortunio all’inguine accusato in Gara 4. AD è tornato a parlare della situazione ai microfoni dei giornalisti:

“Spero che la riabilitazione e le cure che sto facendo diano frutti e che i medici mi diano il via libera. Questo è ciò che vogliamo. Stasera (ieri, ndr) mi curerò ancora e domani parleremo con i dottori prima dell’incontro e dopo lo shootaround… spero che tutto vada bene e che mi diano il via libera. Almeno lo spero.”

Il lungo ha assistito impotente al crollo dei suoi compagni martedì sera, con un -30 subìto in casa di Phoenix. In quell’occasione AD ha fatto di tutto per giocare, ma il dolore era troppo per rischiare di scendere sul parquet e aggravare la situazione:

“Stare fuori è difficile. Soprattutto martedì sera mentre guardavo la partita e non potevo aiutare la squadra. Questa è la parte più difficile, sapendo che non potevo contribuire. Il mio corpo non era pronto per reggere la fisicità del match. La lesione all’inguine è arrivata a causa della iperestensione al ginocchio […] Non riuscivo proprio a muovermi. E con ogni movimento che facevo, il dolore iniziava dall’inguine. Con altre lesioni, ad esempio al ginocchio, puoi trovare un modo per muoverti, ma con l’inguine è complicato. Quindi non ho potuto giocare ieri sera”.

Autore di 34 punti e 10.5 rimbalzi nelle 2 vittorie dei californiani contro i Suns, Anthony Davis ha però confidato che “le cose vanno sempre meglio ogni giorno”:

“C’è ancora una Gara 6 da giocare. Fortunatamente non si passa il turno con 3 vittorie. Abbiamo ancora una partita domani, Gara 6. Anche se abbiamo perso o vinto per 30 punti, c’è ancora una partita. E lo stesso domani, eventualmente ci sarà Gara 7. Non si vince una serie di Playoff con 3 vittorie.”

Ieri, Frank Vogel ha detto che la squadra ha avuto una “sessione video costruttiva” e rimane fiducioso:

“Tutti sanno che il modo in cui abbiamo giocato martedì è stato inaccettabile. Ma a volte succede. Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. Che tu perda di un punto o di 50 punti, non importa. Hai perso solo una partita di Playoff. Ed è nostro compito proteggere quello che abbiamo costruito fino ad oggi: vincere Gara 6 e darci la possibilità di vincere la serie. È il nostro obiettivo.”

