Playoff NBA, i Lakers perdono Gara 4 e Anthony Davis: Phoenix si risveglia

Allo Staples Center di Los Angeles, i Lakers hanno perso Gara 4 contro i Phoenix Suns subendo il pareggio della serie ora ferma sul 2-2. Nel match di serata – proposto in orario europeo – i gialloviola hanno ceduto di fronte agli avversari con il risultato finale di 100-92. La brutta notizia per la franchigia californiana, però, arriva dall’infermeria poiché Anthony Davis sembra aver riportato un infortunio alla gamba sinistra. Per ora si parla di stiramento all’inguine, ma il giocatore si sottoporrà ad ulteriori esami nelle prossime ore. Il rischio è quello di averlo perduto per il resto della serie.

Tornando a Gara 4, la partita ha vissuto in equilibrio fino all’intervallo – chiuso con il risultato di 54-50 a favore degli ospiti. Nel terzo quarto la compagine allenata da Monty Williams ha infatti messo una bella ipoteca sulla vittoria del match poiché – sfruttando anche il non rientro dagli spogliatoi di AD – ha terminato il parziale con il punteggio di 27-15, assestandosi a 16 lunghezze di vantaggio.

Ultimi 12 minuti che scorrono con qualche brivido di troppo per Phoenix che riesce a farsi rimontare fino ad un pericoloso 95-88 ad un paio di giri di orologio dalla sirena. La tripla di Crowder nel finale però spezza ogni speranza di sorpasso da parte dei Lakers che con un super Marc Gasol – migliore tra i californiani, insieme a LeBron – devono comunque cedere Gara 4.

In casa Phoenix troviamo ben 6 giocatori in doppia cifra, ossia Booker (17 punti), Crowder (17), Ayton (14 punti e 17 rimbalzi), Chris Paul (18), Cameron Payne (13) e Mikal Bridges (11). Dall’altra parte LeBron James ha chiuso con 25 punti, 12 rimbalzi e 6 assist, Marc Gasol con 12 punti e 8 rimbalzi, Kuzma 11 punti, Alex Caruso 10. Da segnalare i 6 punti, 4 rimbalzi e 3 assist di Anthony Davis in due quarti.

