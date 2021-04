Terrence Clarke, matricola dei Kentucky Wildcats, è morto questa notte a seguito di un incidente stradale nella zona di San Fernando Valley di Los Angeles.

Terrence Clarke, a Kentucky freshman guard headed for the NBA Draft, died following a car accident in the Los Angeles-area this afternoon, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. Clarke’s mother was at his side when he passed on Thursday. He was 19 years old. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 23, 2021

John Matassa, sergente della polizia di LA, ha ricostruito le dinamiche dell’incidente grazie a un video di sorveglianza e che, come si vede dalle immagini, mostra Clarke passare con il rosso:

“La vittima procedeva a velocità elevata, non rispettando il semaforo rosso: si è scontrato con un veicolo che stava per svoltare a sinistra e, dopo l’impatto, è andato contro un palo della luce e, infine, sul guardrail. È stato portato al Northridge Hospital, dove successivamente è stato dichiarato morto a causa della collisione”

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto – un camion – non ha riportato nessun danno. La notizia dell’incidente mortale di Terrence Clarke ha sconvolto tutti, in particolare John Calipari, coach di Kentucky:

“Questa sera sono assolutamente devastato: un giovane che tutti amiamo ha perso la vita troppo presto e, con essa, tutti i suoi sogni e speranze. Terrence Clarke era una bellissima persona, un ragazzo che viveva la vita con personalità, sorriso e gioia. Per chi gravitava intorno a lui, è difficile sentire e accettare il fatto che lo abbiamo perso: siamo tutti sotto shock. I compagni di squadra e i fratelli di Terrence lo adoravano e sono devastati: sanno che, per qualsiasi cosa di cui hanno bisogno, noi ci siamo“

I am absolutely gutted and sick tonight. I ask that everyone take a moment tonight to say a prayer for Terrence Clarke and his family. May he Rest In Peace. https://t.co/a1E1gysxxi pic.twitter.com/1unTygk4Tt — John Calipari (@UKCoachCalipari) April 23, 2021

John Lipari conclude dicendo:

“Sto andando a Los Angeles per stare con sua madre e suo fratello e per aiutare dove posso. Questo sarà un periodo difficile per tutti coloro che conoscono e amano Terrence: chiederei a tutti di prendersi un momento stasera per dire una preghiera per Terrence e la sua famiglia. Possa riposare in pace.”

