NBA, scintille Gallinari-Randle: fallo di reazione costa Flagrant 1 al giocatore dei Knicks

Julius Randle sta faticando al tiro nella serie di primo turno contro gli Atlanta Hawks portandosi dietro, nella difficoltà, tutta la squadra. In Gara 4 il culmine del nervosismo è arrivato con il flagrant 1 comminatogli dopo lo scontro fisico con Danilo Gallinari. Un fallo che Randle ha descritto come di reazione a una sequenza di gioco precedente da parte del portacolori italiano, reo di aver colpito Reggie Bullock con una gomitata.

Ecco le dichiarazioni in merito:

“Gallinari aveva giocato sporco, non posso permetterlo, non volevo fargli del male in quel contesto. Fai un fallo deciso per [lanciare un messaggio] e far capire che non accetti la loro m***a.”

Gallinari, in uscita dalla panchina, ha mandato a referto 21 punti in 25′ di gioco. Atlanta proverà a chiudere i conti sfruttando il primo match point a disposizione in Gara 5. Si tornerà in campo al Madison Square Garden nella notte ialiana tra mercoledì e giovedì (1.30).

Julius Randle says his flagrant was response to Gallinari elbowing Bullock earlier.

"Gallinari had a dirty play…I can’t let that happen. I wasn’t trying to hurt him but in this situation…you take a hard foul or whatever, just to let them know we’re not accepting their shit." pic.twitter.com/wnHAHmsX6V

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) May 30, 2021