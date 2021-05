Playoff NBA: Leonard e George pareggiano i conti con Dallas, Brooklyn a un passo dalle semifinali

(#4) Los Angeles Clippers 106 – 81 Dallas Mavericks (#5) [Serie in parità sul 2-2]

Si vince solo in trasferta in questa avvincente serie della Western Conference, che nella notte vede i ragazzi di coach Lue cogliere il secondo successo esterno consecutivo e pareggiare i conti dopo il preoccupante 0-2 maturato in quel di Los Angeles.

Come in Gara-3, a fare la differenza tra le due squadre sono state le ottime prestazioni del duo Leonard-George, con il primo autore di 29 punti e 10 rimbalzi e il secondo che invece mette a referto 20 punti e 9 carambole: decisamente troppo per questi Mavs, che già dalle prime battute di gioco faticano a tenere il passo degli avversari accusando più difficoltà del previsto al tiro – a fine partita gli uomini di coach Carlisle chiuderanno con un misero 34,8% dal campo contro il 48,1 dei losangelini.

L’equilibrio inizia a latitare già dopo pochi minuti dalla palla a due, con i Clippers che senza troppi affanni si ritrovano a gestire un’abbondante doppia cifra di vantaggio al break tra il primo e il secondo tempo (61-45).

Di ritorno dagli spogliatoi la musica non cambia, con Luka Doncic che, alle prese con i postumi di uno stiramento cervicale, non riesce a garantire il suo 100% nei blandi tentativi di rimonta dei Mavs – ben presto costretti a sventolare bandiera bianca – chiudendo comunque da migliore dei suoi con 19 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

(#2) Brooklyn Nets 141 – 126 Boston Celtics (#7) [Brooklyn in vantaggio 3-1 nella serie]

Dopo il passo falso di Gara-3, i ragazzi di Steve Nash riprendono la marcia verso le Finals travolgendo i padroni di casa al TD Garden e portandosi a una sola vittoria dal passaggio del turno.

Non è bastata l’ennesima prova monstre di Jayson Tatum – 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist per lui nella notte – a questi Celtics per evitare la sconfitta casalinga che ora inguaia decisamente la squadra di coach Stevens in ottica qualificazione. D’altra parte, con dei Big Three in questa condizione, non è certo semplice per nessuno, specie in assenza di Jaylen Brown e Kemba Walker.

A mettere benzina nel motore della macchina quasi perfetta di Brooklyn, infatti, ci hanno pensato i soliti Durant, Irving e Harden: 42 punti per il primo, 39 e 11 rimbalzi per l’ex di turno, 23 punti e ben 18 assist per il Barba e nulla da fare per Boston, che pure in avvio dava l’impressione di poter tenere il passo degli ospiti.

Il primo quarto si chiude infatti con i padroni di casa avanti sul +1 (33-34), ma è già nel secondo periodo che i Nets danno la prima spallata di questa Gara-4 con un parziale di 40-28 che consente loro di gestire una buona doppia cifra di vantaggio all’intervallo lungo (77-60).

La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare e Brooklyn ne approfitta per allungare ulteriormente, prima che nell’ultimo quarto, in un’atmosfera ormai da garbage time, i Celtics riducano leggermente il gap rendendo meno amaro il verdetto finale. Appuntamento ora tra due giorni per Gara-5, il primo match point di questa serie.