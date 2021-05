NBA, Anthony Davis non rientra per il secondo tempo: problema all’inguine

Problemi per i Los Angeles Lakers durante Gara 4 contro i Phoenix Suns. I gialloviola hanno infatti dovuto rinunciare ad Anthony Davis nel secondo tempo, a causa di uno stiramento all’inguine sinistro. Il lungo dei Lakers non è infatti rientrato in campo dopo il termine del secondo quarto, e non è nemmeno seduto in panchina. Davis stava già facendo i conti con una iperestensione al ginocchio sinistro. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Lakers’ Anthony Davis is out for remainder of Game 4 vs. Suns due to left groin strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 30, 2021

Anthony Davis si è infortunato nel tentativo di appoggiare la palla nel canestro. Nel momento della ricaduta, Davis è crollato a terra, tenendosi dolorante l’inguine sinistro. In seguito si è rialzato, rientrando sulle proprie gambe negli spogliatoi , dove lo staff medico ha valutato l’infortunio. I Lakers hanno rimpiazzato Davis con Kyle Kuzma nel quintetto di inizio secondo tempo. Al momento non sono noti i tempi di recupero di Davis.

AD still hasn't returned to the game after leaving the 1st half with injury pic.twitter.com/G91dEbk6w5 — Def Pen Hoops (@DefPenHoops) May 30, 2021



Leggi anche:

NBA, Kemba Walker salterà Gara 4 contro i Nets

NBA, Doncic sarà in campo in Gara 4, Ibaka ancora fuori

Playoff NBA, gli Atlanta Hawks dominano New York: avanti 3-1