Playoff NBA, gli Atlanta Hawks dominano New York: avanti 3-1

Prestazione ottima degli Atlanta Hawks tra le mura amiche della State Farm Arena, tanto da abbattere i New York Knicks con il risultato finale di 113-96 in Gara 4 di questo primo turno Playoff. La compagine di casa ha regolato gli avversari grazie ad un terzo quarto favoloso chiuso con 13 punti di scarto con il punteggio di 35-22. La partita, vissuta in equilibrio fino al termine del primo tempo, ha quindi visto gli ultimi 12 minuti perfettamente gestiti dai ragazzi di coach McMillan.

Per Atlanta ci sono da segnalare i 27 punti e 9 assist di un fantastico Trae Young, seguiti dai 22 punti in 29 minuti di permanenza sul parquet di Collins. Molto bene anche il nostro Gallinari il quale è andato a referto con 21 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 25 minuti di gioco. Dall’altra parte, invece, a nulla sono serviti i 23 punti, 10 rimbalzi e 7 assist del solito Julius Randle – il quale si è reso anche cattivo protagonista di un fallo inutile sul Gallo a pochi minuti dal termine – ed i 21 di RJ Barrett. D-Rose ha chiuso con 18 punti a referto.

La serie, quindi, vede ora gli Hawks in vantaggio per 3-1, mentre New York si trova con le spalle al muro e non potrà assolutamente sbagliare al Madison Square Garden nella speranza di portare il tutto a Gara 7. Serve un miracolo sportivo per i Knicks e la Mecca del basket potrebbe aiutare a realizzarlo.

