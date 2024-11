NBA, gli Hawks sbancano Cleveland con un Trae Young da record

Gli Atlanta Hawks sbancano la Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland con il risultato di 135-124 e interrompo l’imbattibilità casalinga dei Cavaliers grazie ad un Trae Young da 20 punti e 22 assist nonostante le difficoltà al tiro (6/18 di cui 3/13 da tre). Il nativo di Lubbock, Texas diventa il primo giocatore nella storia degli Hawks a registrare 20 o più assist in più di un’occasione (la prima volta il 7 aprile 2023 contro i Sixers) e a fine partita commenta in questo modo la vittoria della sua squadra:

“[I Cavs] Sono una squadra davvero grandiosa che ha giocato molto bene fin qui. Penso che finora siamo stati un po’ incostanti, ma le volte in cui abbiamo giocato bene, abbiamo fatto delle grandi partite“.

Gli Hawks trovano anche i 26 punti dalla panchina di De’Andre Hunter e i 17 a testa di Bogdan Bogdanović e della prima scelta dello scorso Draft, Zaccharie Risacher.

Altro record personale per Dyson Daniels che registra la seconda doppia doppia della sua carriera grazie a 12 punti e 10 assist. L’australiano difatti, da quando è approdato in Georgia nella scorsa offseason, ha aggiornato i suoi career-high in punti (28 contro i Celtics), palle rubate (7 contro i Pistons) e stoppate (4 contro i Kings).

Per i Cleveland Cavaliers si tratta quindi della seconda sconfitta stagionale nonostante i 30 punti segnati da Donovan Mitchell con un pessimo 4/14 dalla lunga distanza. L’ex Jazz ha imputato la sconfitta dei suoi Cavs alla poca fisicità messa in campo:

“È stato troppo facile per gli Hawks. Non siamo stati abbastanza fisici. I nostri cambi difensivi non sono stati fisici come lo sono stati in passato. Questo tipo di partite prima o poi accadono, ma l’importante è come reagiremo”.



