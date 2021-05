NBA, Kemba Walker salterà Gara 4 contro i Nets

Si prospetta una Gara 4 in salita per i Boston Celtics. Sotto 2 a 1 nella serie contro i Brooklyn Nets, la franchigia del Massachusetts dovrà fare a meno di Kemba Walker per la sfida in programma questa notte all’una. Il play dei Celtics ha una contusione ossea al ginocchio sinistro, ed è listato come questionable. Ma secondo Ian Begley di SNY, Walker non riuscirà a scendere in campo.

Kemba Walker (bone bruise, left knee) is listed as questionable for Game 4 of Nets-Celtics. Brad Stevens told reporters that Celtics would know more about Walker's status after morning workouts today. Following those workouts, Walker is unlikely to play in Game 4, per sources. — Ian Begley (@IanBegley) May 30, 2021

Coach Brad Stevens, nella giornata di ieri, aveva dichiarato che Walker sarebbe stato valutato durante gli allenamenti di oggi. A seguito di queste valutazioni, è emersa l’impossibilità per il play di scendere in campo contro i Brooklyn Nets. Walker non sta brillando in questa serie, ed è apparso in difficoltà su entrambi i lati del campo.

Nella vittoria di Boston in Gara 3, Walker ha segnato a malapena sei punti, con quattordici tiri dal campo tentati e zero triple messe a segno su sette tentate. Inoltre ha chiuso la partita con cinque palle perse. I Celtics non hanno, in generale, giocato un gran partita, ma grazie alla fantastica prestazione di Jayson Tatum sono riusciti a riaprire la serie.

