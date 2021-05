NBA, Doncic sarà in campo in Gara 4, Ibaka ancora fuori

Buone notizie per i Dallas Mavericks in vista di Gara 4, in programma per questa notte. Luka Doncic sembra aver infatti superato il problema al collo che aveva manifestato al termine di Gara 3. Il giocatore sloveno è listato come “questionable”, ma secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, scenderà in campo.

Dallas star Luka Doncic is expected to play vs. Clippers in Game 4 despite his neck strain, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 30, 2021

Nella giornata di ieri, anche coach Rick Carlisle era apparso ottimista riguardo le condizioni di Doncic. L’allenatore di Dallas aveva dichiarato ai giornalisti che aveva buoni motivi per credere che Doncic avrebbe giocato Gara 4. Lo stesso sloveno, dopo Gara 3- chiusa con una prestazione da 44 punti, 9 rimbalzi e 9 assist – aveva dichiarato:

“E’ solo strano. Qualche massaggio, un po’ di ghiaccio e si spera che tutto vada per il meglio.”

Luka Doncic sta trascinando i suoi Mavericks nella serie contro i Los Angeles Clippers. Al momento Dallas è in vantaggio 2 a 1. Doncic sta mantenendo delle medie stellari, da 38 punti, 8.7 rimbalzi e 9 assist nella serie. Dopo un primo momento di difficoltà, i Clippers si sono ripresi in Gara 3, riaprendo il discorso riguardante il passaggio del turno.

Per la partita di questa notte però dovranno fare a meno di Serge Ibaka. Il centro, che aveva già saltato Gara 3, è alle prese con dei problemi alla schiena, che lo avevano già martoriato durante la stagione regolare. Ibaka aveva infatti già saltato trenta partite consecutive, prima di rientrare poco prima dei Playoff. Anche questa notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Clippers center Serge Ibaka (back) is expected to miss Game 4 vs. Dallas tonight, sources tell ESPN. Ibaka missed 30 straight regular season games prior to returning before playoffs — and now will miss games 3 and 4 with that sore back. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 30, 2021

