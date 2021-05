Programmazione NBA su Sky: le partite dal 31 al 2 giugno

Tra il 31 maggio e il 2 giugno saranno 2 gli incontri da seguire, diretta su Sky e in streaming su Now, tutti validi per il primo turno dei Playoff. Si gioca al meglio delle sette partite e passa il turno chi per primo arriva a quattro vittorie.

Programmazione NBA su Sky dal 31 al 2 giugno

Notte lunedì 31 maggio-martedì 1° giugno

ore 3.30, Gara 4: Memphis Grizzlies-Utah Jazz su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita martedì ore 11, ore 14, ore 18 e ore 20.45 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e Matteo Soragna.

Notte martedì 1°-mercoledì 2 giugno

ore 4, Gara 5: Phoenix Suns-Los Angeles Lakers su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita mercoledì ore 11, ore 14, ore 18 e ore 21 Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.

