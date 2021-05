NBA, Rick Carlisle e il monito per Gara 4: “Dobbiamo difendere meglio”

Rick Carlisle, capo allenatore dei Dallas Mavericks, è pronto per questa Gara 4. Dopo la sconfitta nell’ultimo appuntamento, a causa di un’incredibile prestazione di Kawhi Leonard, i Mavericks vogliono trionfare davanti ai loro tifosi e portarsi sul 3-1 nella serie. Tuttavia, dopo le due partite perse in casa, i Los Angeles Clippers non ne vogliono sapere di tornare in California senza aver riequilibrato il punteggio.

Coach Carlisle, alla vigilia di Gara 4, ha parlato in questa maniera:

“Certamente dovremo difendere meglio, è questo principalmente ciò che dobbiamo correggere. Dobbiamo costruire migliori azioni offensive e cercare di far partecipare tutti all’azione per creare una sorta di equilibrio. Abbiamo concesso quasi il 59% dal campo, loro hanno tirato bene da tre punti e hanno segnato quasi tutti i liberi che hanno avuto a disposizione. Questo vuol dire che la nostra difesa deve essere migliore. Sono cose che possiamo correggee, possiamo fare meglio. Dobbiamo anche dire che i Los Angeles Clippers hanno svolto un ottimo lavoro.”

Successivamente, è stato chiesto a Rick Carlisle quanto questa gara fosse fondamentale per la sua squadra, visto che un 2-2 annullerebbe il vantaggio del campo:

“Assolutamente. Questa partita è fondamentale per noi. Ora dobbiamo concentrarci solo sul match, dobbiamo partire forte. I tifosi ci daranno una mano. L’altra notte c’era una fantastica atmosfera. Semplicemente fantastica.”

Stanotte l’appuntamento per le ore 03:30 italiane.

