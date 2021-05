NBA, Tom Thibodeau: “Secondo quarto di Gara 3 è stato pessimo”

Tom Thibodeau è consapevole che questa Gara 4 è fondamentale. Gli Atlanta Hawks sono degli avversari tosti e il capo allenatore dei Knicks ha deciso di cambiare qualche aspetto delle sue rotazioni. Gara 3 è stata una sofferenza per i Knicks. Con Derrick Rose titolare, autore di una fantastica prestazione, la seconda linea dei newyorchesi non è stata in grado di far fronte a quella dei Hawks.

Thibodeau ha notato che l’aver schierato Derrick Rose come titolare ha portato dei cambiamenti anche alle rotazioni degli Hawks. Queste le sue parole rilasciate a New York Post:

“Questa è una cosa importante. Non riguarda il loro attacco o la loro difesa. Gli Hawks hanno cambiato la loro rotazione. È un aspetto importante da tenere in considerazione. Il secondo quarto in Gara 3 è stato pessimo. Noi dobbiamo controllare meglio la palla, contestare le loro triple e andare duramente a rimbalzo.”

Successivamente, il capo allenatore dei Knicks ha affermato che la conversazione con Elfrid Payton, riguardante lo stare in panchina per mettere titolare Derrick Rose, non è stata facile:

“Devi sempre cercare il meglio per la tua squadra. Elfrid Payton è fondamentale per noi. Ha giocato molto bene quest’anno. Ora, noi dobbiamo guardare a cosa possa aiutare subito la squadra. Abbiamo chiesto a tutti di mettere al centro dei loro pensieri la squadra. Abbiamo molti giovani e veterani che si sono e che si sacrificheranno ancora.”

Gara 4 si svolgerà stasera ad Atlanta, alle ore 19:00 italiane. I New York Knicks dovranno dare tutto in questa partita, altrimenti le possibilità di passare il turno si ridurranno drasticamente.

