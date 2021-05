NBA, Anthony Davis rassicura: “Gara 4? Impossibile che non giochi”

Nonostante i Los Angeles Lakers lo abbiano inserito nella lista dei giocatori da valutare, Anthony Davis rassicura con fermezza la sua presenza in Gara 4 contro i Phoenix Suns:

“Impossibile che non giochi domani [domenica 30, ndr]. Non c’è alcun dubbio, come giocatore vuoi far parte di questi momenti. Vuoi arrivare ai Playoff e contribuire al successo della squadra. Ed io voglio essere là fuori, a giocare. Quindi per me, come professionista e competitivo, sarò in campo là fuori”

Queste le parole dello stesso Davis dopo la rifinitura tattica di sabato, occasione per lui di testare la sua risposta fisica dopo l’iperestensione al ginocchio sinistro subita in Gara 3. Incontro da lui comunque terminato, con ottime stats tra l’altro: 34 punti ed 11 rimbalzi per Davis.

Un disturbo che non ha richiesto fortunatamente esami più approfonditi come la risonanza magnetica. Solo un grosso gonfiore, gestito dalla compressione di una fascia elastica applicata al ginocchio interessato. Anthony Davis sarà presente in Gara 4:

“Sarà la partita più importante della serie, a meno che non si vada fino a Gara 7. Siamo concentrati, non vogliamo perdere in casa. Sappiamo bene che scenderanno in campo con urgenza e cattiveria agonistica”

Gara 4 si giocherà oggi (ore 21:30 italiane, in diretta su Sky) nel pomeriggio americano. Aspettiamoci quindi di vedere Anthony Davis in campo per la palla a due.

Leggi anche

NBA, i 36 punti di Joel Embiid sono massimo in carriera ai Playoff

NBA, Mike Conley e Mitchell trascinano Utah: il commento dei protagonisti

Playoff, Dallas trema: Gara 4 a rischio per Doncic?