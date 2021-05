NBA, i 36 punti di Joel Embiid sono massimo in carriera ai Playoff

In una serie che pochi addetti ai lavori vedevano davvero competitiva, Joel Embiid sta guidando i suoi Philadelphia 76ers con agevolezza verso il secondo turno dei Playoff NBA. Troppo esigua la resistenza dei Washington Wizards, caduti anche in Gara 3 132-103 per mano dello stesso centro congolese.

Nella sfida di sabato notte, Embiid ha fatto registrare 36 punti in appena 28 minuti di utilizzo, massimo in carriera per lui ai Playoff. 14-18 dal campo, sintomo di un’efficienza offensiva a cui gli Wizards non sanno davvero come rispondere. Vedasi i mancati raddoppi dei giocatori di coach Brooks, che hanno spianato la strada alla grande performance di Embiid. 25 punti per lui nel solo primo tempo.

“Ho avuto un sacco di uno-contro-uno e ne ho approfittato. La scelta è tutta loro, è difficile fermarmi in ogni caso, sia col raddoppio che senza”

Per Joel Embiid quindi l’ennesima prestazione super, per lui che ha giocato finora una stagione da MVP. Solo in questa post season, i numeri sono spaventosi: 30.6 punti col 67% dal campo, incluso un irreale 55% dall’arco.

𝙶𝙰𝙼𝙴 𝙷𝙸𝙶𝙷𝙻𝙸𝙶𝙷𝚃𝚂 Washington Wizards | 05.29.21 📼 presented by @PALottery pic.twitter.com/b9gpkMOwwO — Philadelphia 76ers (@sixers) May 30, 2021

Difficile immaginarsi una controffensiva davvero efficace degli Wizards in gara 4. Non bastano infatti i 26 punti di Bradley Beal e la tripla-doppia da 26-12-10 di Russel Westbrook per evitare il terzo ko di fila. Era dal 1985 che i Sixers non conducevano un serie di Playoff per 3-0. Il secondo turno è davvero dietro l’angolo.

