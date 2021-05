NBA, Mike Conley e Mitchell trascinano Utah: il commento dei protagonisti

Nella notte è arrivato il sorpasso nella serie degli Utah Jazz sui Memphis Grizzlies grazie ad una prestazione davvero importante da parte di Mike Conley e del solito Donovan Mitchell (29 punti). Dopo aver trascorso 12 stagioni con i Memphis Grizzlies, Conley si sta ancora adattando al fatto che la sua nuova squadra sta affrontando la sua storica compagine in un’emozionante serie di Playoff al primo turno. Ma dopo aver segnato 27 punti, distribuito 8 assist e catturato 6 rimbalzi nella vittoria in trasferta di Utah per 121-111 contro i Grizzlies, il play ha commentato in questa maniera il particolare matchup con la compagine del Tennessee e la sfida con Ja Morant:

“Prima di tutto, è incredibile giocare contro un ragazzo come Ja. Vedere un ragazzo così talentuoso, una giovane superstar del campionato, che indossa la maglia che ho sempre indossato anch’io, fa senso. Ricevere gli applausi dalla folla è stato surreale. Non avrei mai pensato di ricevere un’accoglienza così bella. Ora, però, dopo una vita qui, ho il ruolo del ‘cattivo’ agli occhi di Memphis. Devo fare tutto con calma, continuare a fare quello che sto facendo e divertirmi.”

Anche Donovan Mitchell ha voluto commentare l’impatto sul match del suo compagno di squadra e lo ha fatto con queste parole:

“Mike è stato fantastico, su entrambe le estremità del campo. Abbiamo visto il vero Mike Conley. E lo è sempre stato per noi tutto l’anno, portando il gioco ad un livello ancora più alto. Rende la mia vita sul campo più facile, così come il mio lavoro. Quando ottengo tiri facili o ben posizionati, è perché lui vede le cose in un’altra maniera, comunica con me o mi mette sempre nella posizione di segnare e fare delle giocate. Mike Conley c’è!” “È diverso dall’anno scorso? Penso che Mike stesse cercando se stesso. Ora ha solo un aspetto diverso: si trova ad un livello ancora più alto ora. Anche stasera lo abbiamo visto, anche perché eravamo a Memphis: ha giocato qui per 13 anni. Alla fine, c’è ancora amore per questa città. Si è visto. E c’è anche la gioia di giocare contro di loro. E penso che abbia fatto qualcosa di impressionante stasera, perché sarebbe stato facile distrarsi…” “Ricordo la sua prima partita qui a Memphis: mentalmente era dappertutto. E giustamente. È un momento emozionante per lui. Ma essere di nuovo qui a giocare contro Ja, penso sia fantastico. Sta affrontando la sfida con lui a testa alta. Ecco perché amo Mike ; ecco perché amiamo Mike.”

Leggi Anche

NBA, Dallas trema: Gara 4 a rischio per Doncic?

NBA, Damian Lillard commenta il suo record negativo al tiro

Playoff NBA: Embiid e i Sixers in scioltezza su Washington, Mitchell firma il sorpasso dei Jazz