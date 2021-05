NBA, Kevin Huerter: “Mi aspetto una tifoseria agguerrita ad Atlanta”

La serie di Playoff che vede protagonisti i New York Knicks e gli Atlanta Hawks è stata spiacevolmente la cornice prestigiosa di un gesto irriguardoso nei confronti di Trae Young, destinatario di uno sputo proveniente dalle prime file del Madison Square Garden.

Il tifoso incriminato pagherà con l’esclusione a tempo indeterminato dal palazzetto dei Knicks il proprio gesto incivile.

Tuttavia, la guardia degli Hawks, esattamente come il suo compagno di reparto Huerter, sembrerebbe esser rimasto colpito dall’entusiasmo dei tifosi avversari, tanto da chiedere ai propri, ora che la serie si sposterà in Georgia sull’1-1, di emularne la passione.

Di seguito, le parole di Young:

”Uscendo dal campo, ho ricordato a tutti che ora la serie si sposta ad Atlanta. Abbiamo strappato una vittoria importante al Garden e, episodio dello sputo a parte, posso dire di esser rimasto impressionato dalla confusione che creano le migliaia di persone presenti nel palazzetto. La postseason torna ad Atlanta dopo anni di ricostruzione sportiva e credo che i nostri tifosi non siano da meno in termini di passione.”

Prosegue Kevin Huerter:

”Non vedo l’ora di giocare per la prima volta una partita di Playoff in casa nostra, davanti ai tifosi di Atlanta. Dopo tutto quello che è successo a NY, mi aspetto una tifoseria agguerrita, desiderosa di dimostrare di non essere inferiore a nessuno. Non ero più abituato a giocare di fronte a migliaia di spettatori e tornare a farlo al Garden è stato onestamente brusco. Non avete idea di quanto sia rumoroso giocare lì dentro. Il basket a New York è religione, a maggior ragione dopo il ritorno a certi livelli dei Knicks, ed i loro tifosi lo hanno dimostrato, andando anche oltre certi limiti.”