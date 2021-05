NBA, i Knicks venderanno i biglietti solo ai tifosi completamente vaccinati

Nella giornata di oggi i New York Knicks hanno annunciato che, qualora la franchigia riuscisse ad imporsi sugli Atlanta Hawks al termine del primo turno di Playoff, i biglietti per assistere alle gare casalinghe del secondo round saranno venduti solamente ai tifosi che hanno interamente completato il ciclo vaccinale.

Di seguito, le parole di David Hopkinson, vicepresidente esecutivo di MSG Sports:

”L’iniziativa è volta a dimostrare quanto sia importante per tutti imboccare la via della vaccinazione. Solamente coloro i quali hanno completato l’iter vaccinale potranno eventualmente acquistare i biglietti per assistere alle gare casalinghe dei Knicks in un ipotetico secondo turno di Playoff. Nulla è comparabile, in ambito sportivo, ad assistere ad una partita di postseason al Madison Square Garden.”

Sino ad ora, in sede di acquisto del biglietto, è stato possibile esibire semplicemente l’attestato della propria negatività al virus. Tuttavia, per arrivare ad occupare il 90% del palazzetto, abolendo per giunta mascherine e distanziamento, la franchigia di Manhattan ha deciso di estremizzare le limitazioni d’accesso. La cornice di pubblico che si prospetta, a patto che New York elimini Atlanta, sarà uno degli ultimi tasselli di questo processo asintotico verso il ritorno alla normalità.

Secondo i dati comunicati da NY Health, il 41.8% degli abitanti dello stato del New York (circa 8.2 milioni di persone) ha portato a termine il percorso di vaccinazione.

Questa notte si giocherà la terza gara delle serie tra Knicks ed Hawks. Le due franchigie scenderanno in campo ad Atlanta dopo aver vinto una gara a testa.

