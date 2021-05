NBA, tifoso sputa a Trae Young, i Knicks lo bandiscono dal Garden

Il caso del tifoso che lancia dei popcorn in testa a Russell Westbrook non è stato l’unico episodio spiacevole della scorsa notte. Infatti, anche al Madison Square Garden c’è stato un problema che ha coinvolto Trae Young. La stella degli Atlanta Hawks è stata colpita da uno sputo di un tifoso delle primissime file. I New York Knicks hanno immediatamente preso provvedimenti e rilasciato un comunicato:

“Abbiamo investigato sulla questione e abbiamo determinato che questo tifoso, che non è proprietario di un abbonamento annuale, ha effettivamente sputato su Trae Young, gli è vietato l’ingresso al Garden a tempo indefinito. Ci scusiamo con Trae e con tutti gli Atlanta Hawks per il comportamento di questo tifoso. Questo fatto è completamente inaccettabile e non sarà tollerato nella nostra sede. Abbiamo passato le informazioni alle autorità competenti.”

L’episodio è avvenuto all’inizio del quarto periodo. In quel momento il gioco era fermo, con Trae Young che dava le spalle alla tribuna, lungo la linea laterale. Una donna, seduta di fianco al noto rapper 50 Cent, è stata la prima a notare il gesto dell’uomo alle sue spalle. Nel video postato dallo stesso Young sul suo profilo Twitter, si nota chiaramente lo sputo, ma non si riesce a vedere il volto dello spettatore.

Il giocatore degli Hawks ha deciso che non sporgerà denuncia. L’agente di Young, Omar Wilkes, durante un’intervista con Malika Andrews di ESPN, ha dichiarato:

“Apprezziamo la risposta avuta dal Garden all’incidente e l’obbiettivo di Trae rimangono i suoi compagni di squadra e Gara 3.”

I New York Knicks hanno poi vinto la partita per 101 a 92, portando sull’uno a uno la serie contro gli Hawks. Gara 3 è prevista per venerdì notte all’una.

