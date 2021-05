NBA, Donte DiVincenzo indisponibile per il resto dei Playoff

Dopo aver vinto Gara 3 con il risultato schiacciante di 113-84 ai danni di Miami, i Milwaukee Bucks hanno ricevuto uno spiacevole referto dallo staff medico della franchigia: Donte DiVincenzo sarà indisponibile per il resto dei Playoff.

Come confermato anche da Shams Charania, giornalista di The Athletic, la guardia italoamericana è rimasta vittima di un infortunio al tendine del piede sinistro, occorso durante una penetrazione in area nel corso del secondo quarto di gioco.

Milwaukee Bucks guard Donte DiVincenzo has suffered a serious tendon injury in his left foot and will miss the remainder of the playoffs, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2021